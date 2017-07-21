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В Пензе осужденный сбежал из колонии по чужим документам

Происшествия
21 июля, 19:46 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 21, июля. /ТАСС

Уроженец Узбекистана Шавкат Нематов совершил убийство и разбой

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ПЕНЗА, 21 июля. /ТАСС/. Один из заключенных сбежал из колонии №4 в Пензе в пятницу, показав на проходной чужие документы. Сбежавшего ищут оперативники, Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту халатности со стороны сотрудников исправительного учреждения.

"Органами следственного управления начато проведение проверки по факту халатности сотрудников колонии №4 в связи с побегом из учреждения осужденного, который совершил убийство и разбой", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

"На поиски сбежавшего осужденного направлены все силы оперативных служб управления МВД областного центра. Все поиски проходят во взаимодействии с администрацией колонии и УФСИН региона", - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы областного управления МВД Ольга Евдокимова. В ведомстве перечислили особые приметы преступника: рост 181 сантиметр, телосложение среднее, волосы темные короткие, лоб скошенный, нос средний с горбинкой, подбородок выступающий, глаза карие, лицо овальное смуглое, брови дугообразные.

Пресс-служба управления ФСИН по Пензенской области сообщила, что из колонии сбежал Шавкат Нематов, уроженец Узбекистана 1990 года рождения, осужденный за разбой."Осужденный вышел через контрольно-пропускной пункт, предъявив чужой пропуск, который он украл у незнакомого мужчины, находившегося на длительном свидании", - отметили в УФСИН.

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