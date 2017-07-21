Сбежавший из колонии строгого режима в Пензенской области задержан

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали беглого осужденного в Рязанской области, который совершил побег из колонии строго режима в Пензенской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"21 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник Управления уголовного розыска и УГИБДД УМВД России по Рязанской области совместно с сотрудниками из УФСИН России по Рязанской области в результате объявленного плана "Перехват" задержали осужденного, совершившего побег из колонии строгого режима в Пензенской области", - сказала она.