Вертолет совершил жесткую посадку на улице в Лос-Анджелесе

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Небольшой вертолет совершил жесткую посадку в пятницу на одну из улиц в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
По его данным, инцидент произошел в районе Шерман-Оукс. Четыре человека, находившиеся на борту вертолета модели Robinson R44, получили ранения. Сам вертолет при посадке не загорелся, пострадавших на земле не было.
Причины инцидента пока неизвестны. Власти проводят расследование.