Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вертолет совершил жесткую посадку на улице в Лос-Анджелесе

Происшествия
22 июля, 0:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июля. /ТАСС

В результате происшествия пострадали четверо

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Небольшой вертолет совершил жесткую посадку в пятницу на одну из улиц в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, инцидент произошел в районе Шерман-Оукс. Четыре человека, находившиеся на борту вертолета модели Robinson R44, получили ранения. Сам вертолет при посадке не загорелся, пострадавших на земле не было.

Причины инцидента пока неизвестны. Власти проводят расследование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства
2
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
3
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
4
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
5
Аббас объявил о замораживании всех контактов с Израилем
6
Группа Linkin Park отменила концертный тур после смерти вокалиста
7
Сотрудники ФСБ задержали замначальника УФССП по Ленобласти
Темы дня
Новости партнеров
Реклама