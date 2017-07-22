Вертолет совершил жесткую посадку на улице в Лос-Анджелесе

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Небольшой вертолет совершил жесткую посадку в пятницу на одну из улиц в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, инцидент произошел в районе Шерман-Оукс. Четыре человека, находившиеся на борту вертолета модели Robinson R44, получили ранения. Сам вертолет при посадке не загорелся, пострадавших на земле не было.

Причины инцидента пока неизвестны. Власти проводят расследование.