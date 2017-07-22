Самолет А380 компании Qantas совершил вынужденную посадку в Сиднее

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СИДНЕЙ, 22 июля. /ТАСС/. Самолет Airbus А380 австралийской авиакомпании Qantas, вылетевший в пятницу из Сиднея в Даллас (США), спустя примерно три с половиной часа полета взял обратный курс и совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления. Об этом в субботу сообщил телеканал Channel 7.
По имеющимся данным, во время полета пилоты заметили утечку масла в одном из двигателей и решили из предосторожности прервать полет. Как объяснил представитель авиакомпании, пилот решил, что "будет лучше проверить двигатель в Сиднее, чем лететь в Даллас, до которого оставалась еще около 12 часов".
На борту самолета находились свыше 400 пассажиров, никто из них и членов экипажа не пострадал. Представитель Qantas сообщил, что пассажиры должны будут отправиться в Даллас в течение ближайших суток.