Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет А380 компании Qantas совершил вынужденную посадку в Сиднее

Происшествия
22 июля, 3:44 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 22, июля. /ТАСС

На борту лайнера находились свыше 400 пассажиров, никто из них и членов экипажа не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 22 июля. /ТАСС/. Самолет Airbus А380 австралийской авиакомпании Qantas, вылетевший в пятницу из Сиднея в Даллас (США), спустя примерно три с половиной часа полета взял обратный курс и совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления. Об этом в субботу сообщил телеканал Channel 7.

По имеющимся данным, во время полета пилоты заметили утечку масла в одном из двигателей и решили из предосторожности прервать полет. Как объяснил представитель авиакомпании, пилот решил, что "будет лучше проверить двигатель в Сиднее, чем лететь в Даллас, до которого оставалась еще около 12 часов".

На борту самолета находились свыше 400 пассажиров, никто из них и членов экипажа не пострадал. Представитель Qantas сообщил, что пассажиры должны будут отправиться в Даллас в течение ближайших суток.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Австралия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства
2
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
3
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
Премьер Молдавии считает, что Рогозин не должен прилетать на военном самолете
7
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама