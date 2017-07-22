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Под Волгоградом задержан подозреваемый в убийстве младенца

Происшествия
22 июля, 10:31 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 22, июля. /ТАСС

В отношении 17-летнего студента колледжа возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего"

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© Артем Геодакян/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве младенца задержан в Волгоградской области, сообщила в субботу журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

"В городе Камышине под Волгоградом в пятницу вечером задержан 17-летний студент колледжа, он подозревается в убийстве месячной девочки",- сказала Смольянинова.

По ее словам, 21 июля около 20:40 мск в больницу Камышина с многочисленными травмами были госпитализированы 19-летняя местная жительница и ее месячная дочь. Девочка позднее скончалась в реанимационном отделении. О травмах явно криминального характера медики сообщили в полицию.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Наталия Куницкая, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Подозреваемый был задержан спустя несколько оперативными сотрудниками городского отдела полиции. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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