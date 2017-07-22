Пожарные спасли трехлетнюю девочку из горящего дома в Томской области

ТАСС, 22 июля. Пожарные Верхнекетского района Томской области спасли на пожаре трехлетнюю девочку. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Накануне в 16:02 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме в поселке Белый Яр Верхнекетского района. Через шесть минут первое подразделение пожарных прибыло на место. Огнем были охвачены крыша дома и веранда одной из квартир", - рассказали в пресс-службе.

Во время разведки в одном из помещений начальник караула Александр Лосик обнаружил трехлетнюю девочку и вынес ее из огня. Спасенный ребенок не пострадал.

Через 20 минут пожар был ликвидирован на площади 146 кв. м. В ликвидации огня было задействованы семь человек и две единицы техники. Причина пожара устанавливается, добавили в пресс-службе.