На трассе Киев - Одесса в ДТП погибла журналист украинского издания "Страна"

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КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Специальный корреспондент украинской интернет-газеты "Страна.ua" Стася Рафал погибла в результате столкновения микроавтобуса, в котором она ехала, с грузовым автомобилем на трассе Киев - Одесса. Об этом в субботу сообщило издание.
"Около 4 утра 22 июля в Одесской области на трассе Киев - Одесса около села Троицкое погибла специальный корреспондент интернет-газеты "Страна" Стася Рафал", - проинформировало СМИ. При этом уточняется, что Рафал находилась в микроавтобусе в качестве пассажира. Автомобиль врезался в грузовик, неожиданно затормозивший на средней полосе трассы.
Рафал ехала в Одессу с коллегами. При столкновении она вместе с креслом вылетела на дорогу. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
В аварии также пострадала ее коллега Екатерина Шумило, получившая травму головы. Девушка была госпитализирована, ее жизнь вне опасности.
Украинское издание "Страна" работает с февраля 2016 года. Ее основателем является известный журналист Игорь Гужва.