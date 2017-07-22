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Самолет-амфибия Бе-200 задействован на тушении крупных пожаров в Якутии

Происшествия
22 июля, 11:18 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 22, июля. /ТАСС

Как сообщил руководитель департамента лесного хозяйства республики, к тушению пожаров в Вилюйском районе привлечены 286 человек

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ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Самолет-амфибия Бе-200 привлечен для тушения крупных природных пожаров в Вилюйском районе Якутии, сообщил в субботу ТАСС руководитель департамента лесного хозяйства республики Вячеслав Попов.

"Мы привлекли самолет Бе-200 на тушение пожаров в Вилюйском районе, чтобы не допустить угрозы населенным пунктам. Сейчас все под контролем. Все силы и средства мобилизованы на тушении пожаров в Вилюйском районе. На следующей неделе ожидаем прибытие самолета Ан-26 со специалистами Рослесхоза, которые будут вызывать искусственные дожди над Вилюйским районом", - уточнил он.

На тушении пожаров в Вилюйском районе задействованы 286 человек. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии на охраняемой территории зарегистрировано 212 лесных пожаров на общей площади более 36 тыс. га.

За сутки ликвидированы четыре крупных пожара на общей площади более 1,5 тыс. га в трех районах: Намском, Усть-Алданском и Верхневилюйском.

По словам Попова, на следующей неделе будут проведены взрывные работы на труднодоступных и отдаленных местностях. "Мы попросили Рослесхоз обеспечить нас взрывчаткой, чтобы потушить пожары в отдаленных местностях. Посредством этих… взрывчатых веществ будет производиться тушение низовых пожаров", - пояснил он.

Кроме того, для мониторинга лесных пожаров департамент лесного хозяйства республики привлекает беспилотные летательные аппараты. "Мониторинг осуществляется круглосуточно, чтобы локализовать и ликвидировать пожар оперативно. Но сухая и ветреная погода способствует быстрому распространению лесных пожаров", - пояснил Попов.

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