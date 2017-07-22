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Под Ростовом найдено тело девятилетней девочки

Происшествия
22 июля, 12:14 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 22, июля. /ТАСС

В убийстве подозревают соседа ребенка

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали по горячим следам жителя Константиновского района Ростовской области, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки, проживавшей с ним по соседству. Об этом ТАСС сообщила в субботу официальный представитель областного ГУ МВД Наталья Устименко.

"На поиски ребенка был задействован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские обнаружили тело пропавшего ребенка рано утром с признаками удушения. По горячим следам по подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан 31-летний житель Константиновского района, который проживал по соседству", - рассказала Устименко.

По данным следствия, 21 июля вечером девочка вышла из дома и не вернулась. Ее тело было найдено в километре от дома в зарослях кустарника, рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Галина Гагалаева.

"По уголовному делу следователями следственного управления СК РФ совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение необходимых экспертиз", - резюмировала Гагалаева.

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