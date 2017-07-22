Сильный пожар уничтожил в иранском порту Канган 25 судов

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ТЕГЕРАН, 22 июля. /ТАСС/. Тринадцать торговых судов, а также двенадцать рыбацких шхун и прогулочных катеров уничтожены в результате сильного пожара в пятницу в южном иранском порту Канган. Об этом сообщил в субботу агентству Tasnim руководитель Управления портов и судоходства провинции Бушер Мохаммад Мехди Панджари.
"На одном из пришвартованных у пирса судов загорелся насос для откачки воды. Огонь быстро распространился вдоль всего пирса. К счастью, обошлось без человеческих жертв, поскольку на судах не было экипажей", - отметил чиновник. По его словам, причинен серьезный материальный ущерб, который, по предварительным оценкам, составляет не менее 80 млрд иранских риалов (свыше $2 млн).
По данным агентства IRNA, в момент возгорания у пирса Кангана были пришвартованы более 200 плавсредств. Во время тушения пожара, которое продолжалось несколько часов, получили ожоги и отравления продуктами горения восемь человек. Пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь.