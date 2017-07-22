Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сильный пожар уничтожил в иранском порту Канган 25 судов

Происшествия
22 июля, 12:28 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 22, июля. /ТАСС

По предварительным данным, ущерб оценивается в более чем $2 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕГЕРАН, 22 июля. /ТАСС/. Тринадцать торговых судов, а также двенадцать рыбацких шхун и прогулочных катеров уничтожены в результате сильного пожара в пятницу в южном иранском порту Канган. Об этом сообщил в субботу агентству Tasnim руководитель Управления портов и судоходства провинции Бушер Мохаммад Мехди Панджари.

"На одном из пришвартованных у пирса судов загорелся насос для откачки воды. Огонь быстро распространился вдоль всего пирса. К счастью, обошлось без человеческих жертв, поскольку на судах не было экипажей", - отметил чиновник. По его словам, причинен серьезный материальный ущерб, который, по предварительным оценкам, составляет не менее 80 млрд иранских риалов (свыше $2 млн).

По данным агентства IRNA, в момент возгорания у пирса Кангана были пришвартованы более 200 плавсредств. Во время тушения пожара, которое продолжалось несколько часов, получили ожоги и отравления продуктами горения восемь человек. Пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Под Ростовом найдено тело девятилетней девочки
2
Погранслужба Украины задержала двух мужчин и подростка из России за нарушение границы
3
В России разрабатывают военные конвертопланы
4
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
5
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства
6
Белорусская легкоатлетка покинула пьедестал юниорского ЧЕ из-за неверно включенного гимна
7
Пытавшейся сорвать встречу Порошенко и Лукашенко активистке Femen грозит до 5 лет тюрьмы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама