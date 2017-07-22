Трехлетний ребенок попал под поезд в Воронеже

ТАСС, 22 июля. Следствие проверяет обстоятельства происшествия с трехлетним мальчиком, который попал под пассажирский поезд в Воронеже и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает в пятницу Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел около 21:20 мск четверга.

"Женщина переходила железнодорожные пути в районе перегона станций Воронеж-1 - Отрожка со своими малолетними детьми 2014 и 2017 года рождения. В какой-то момент трехлетний мальчик вырвался из рук матери и побежал по настилу через железнодорожные пути, в результате чего был травмирован проходящим поездом сообщением Назрань - Москва", - говорится в сообщении ведомства.

Ребенок госпитализирован, добавили в СК.