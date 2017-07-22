Трехлетний ребенок попал под поезд в Воронеже

Хоккеисты "Динамо" подали заявления в трудовую инспекцию из-за долговСпорт 22 июля, 14:05
Китайские синхронистки завоевали золото чемпионата мира в комбинацииСпорт 22 июля, 14:02
Отец футболиста: Еременко продолжит карьеру после окончания дисквалификации за допингСпорт 22 июля, 14:01
Двукратная чемпионка ОИ саблистка Егорян не сумела выйти в 1/8 финала ЧМ по фехтованиюСпорт 22 июля, 13:47
Единственный отечественный победитель "Турне четырех трамплинов" Каменский ушел из жизниСпорт 22 июля, 13:26
Путин поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой на ралли "Шелковый путь"Спорт 22 июля, 13:20
Брусникина: смена названия может привести к смене правил судейства в синхронном плаванииСпорт 22 июля, 13:05
Детский омбудсмен выступает за правовое просвещение в сиротских учрежденияхОбщество 22 июля, 12:48
Власенко считает, что в России синхронное плавание сохранит свое названиеСпорт 22 июля, 12:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 июля. Следствие проверяет обстоятельства происшествия с трехлетним мальчиком, который попал под пассажирский поезд в Воронеже и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает в пятницу Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел около 21:20 мск четверга.
"Женщина переходила железнодорожные пути в районе перегона станций Воронеж-1 - Отрожка со своими малолетними детьми 2014 и 2017 года рождения. В какой-то момент трехлетний мальчик вырвался из рук матери и побежал по настилу через железнодорожные пути, в результате чего был травмирован проходящим поездом сообщением Назрань - Москва", - говорится в сообщении ведомства.
Ребенок госпитализирован, добавили в СК.