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В Рязанской области более 70 человек разыскивают укусившую женщину цирковую обезьяну

Происшествия
22 июля, 16:09 UTC+3

Для поиска животного используются легкомоторный самолет, беспилотный летательный аппарат и тепловизор

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ТАСС, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники главного управления МЧС по Рязанской области разыскивают в Рыбновском районе региона сбежавшую из передвижного цирка обезьяну. Животное укусило женщину, которая была госпитализирована в Областную клиническую больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Жительница села Баграмово 21 июля была укушена обезьяной, которая, по предварительной информации, сбежала из передвижного цирка. Поиски начались в пятницу, нам удалось локализовать территорию перемещения животного. Сегодня поисковая группа была усиленна, по периметру территории, на которой ведется поиск, расставлены ловушки", - сказал собеседник агентства.

Поимкой обезьяны породы резус занимаются аварийно-спасательные службы региона с кинологическим расчетом, сотрудники полиции, работники администрации Рыбновского района, волонтеры и специалисты муниципального учреждения по контролю за безнадзорными животными, которые для гуманного отлова используют пневматические трубки с наркозом и ловушки.

"Для поиска используются легкомоторный самолет, беспилотный летательный аппарат и тепловизор. Животное после поимки будет передано в питомник на инкубационный период", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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