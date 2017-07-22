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Жительница Ростова-на-Дону арестована за попытку легализовать 12 млн руб. от сбыта героина

Происшествия
22 июля, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

Ей грозит до 20 лет лишения свободы

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ростовские наркоторговцы заработали 12 млн рублей на сбыте героина и пытались легализовать их посредством банковских переводов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Полицейские в Ростове-на-Дону в ходе расследования уголовного дела за незаконный быт наркотиков в крупном и особо крупном размере выявили факт легализации денежных средств. Покупатели переводили деньги на электронные кошельки сбытчиков, после чего им приходили СМС с адресами тайников-закладок с наркотиками", - сказала Волк.

По ее словам, одна из фигуранток дела - 29-летняя женщина - была задержана полицейскими в момент сбыта наркотиков.

"12 млн рублей, полученные от продажи героина, подозреваемые переводили на различные банковские счета", - пояснила Волк.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" УК РФ, эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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