Пьяный водитель "Жигулей" врезался в группу детей в Красноярском крае

Гонщик "КамАЗ-мастер" Сотников остался доволен работой нового мотора на "Шелковом пути"Спорт 22 июля, 18:18
Мещеряков: судья матча ЦСКА - "Локомотив" должен был строже наказывать ГоловинаСпорт 22 июля, 18:15
День российского бокса пройдет в 2018 году на Красной площадиСпорт 22 июля, 18:11
Ралли-рейд "Шелковый путь" в 2018 году стартует в Сиане и финиширует в МосквеСпорт 22 июля, 17:59
Победа на классе: экипажи "КамАЗ-мастер" заняли весь пьедестал на ралли "Шелковый путь"Спорт 22 июля, 17:53
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"Общество 22 июля, 17:52
Маглионе намерен до конца доработать свой срок на посту президента FINAСпорт 22 июля, 17:46
Венгерский рассинхрон: FINA переименовала синхронное плавание в артистическоеСпорт 22 июля, 17:44
Попутного солнца: в Калининграде прошла регата судов на солнечных батареяхВ стране 22 июля, 17:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 22 июль. /ТАСС/. Один ребенок погиб, двое госпитализированы после того, как пьяный водитель на "Жигулях" врезался в группу детей в Красноярском крае, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.
"Пьяный водитель на ВАЗ-2106 около 20:00 местного времени (16:00 мск) влетел в группу детей на обочине, годовалый мальчик погиб на месте, девочки 5 и 11 лет доставлены в больницу с травмами", - сообщили в ведомстве.
По словам собеседника агентства, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, его задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
ЧП произошло в поселке Березовский Курагинского района.