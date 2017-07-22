Пьяный водитель "Жигулей" врезался в группу детей в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 22 июль. /ТАСС/. Один ребенок погиб, двое госпитализированы после того, как пьяный водитель на "Жигулях" врезался в группу детей в Красноярском крае, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"Пьяный водитель на ВАЗ-2106 около 20:00 местного времени (16:00 мск) влетел в группу детей на обочине, годовалый мальчик погиб на месте, девочки 5 и 11 лет доставлены в больницу с травмами", - сообщили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, его задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

ЧП произошло в поселке Березовский Курагинского района.