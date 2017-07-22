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Мужчина насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Карачаево-Черкесии

Происшествия
22 июля, 18:30 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 22, июля. /ТАСС

Как уточнили в полиции, подозреваемый задержан

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ЧЕРКЕССК, 22 июля. /ТАСС/. Ребенок погиб под колесами белой Lada Priora в Карачаево-Черкесии, скрывшийся с места происшествия водитель задержан. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером пятницы в селе Нижняя Ермоловка. Ребенок скончался на месте происшествия.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении наезда на малолетнего ребенка на 15 км автодороги Черкесск - Исправная - Сторожевая. В отношении 25-летнего жителя города Теберды, который дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщило ведомство.

Подозреваемый, как уточнили в полиции, задержан в административном порядке - за оставление места ДТП.

В понедельник, 17 июля, девушка за рулем Jaguar сбила трехлетнего ребенка в Черкесске. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, в результате происшествия он попал в реанимацию. Сопровождавший его пешеход не пострадал.

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