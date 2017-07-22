Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Киева отпустил активистку Femen под личное обязательство

Происшествия
22 июля, 19:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июля. /ТАСС

Анжелина Диаш в полуобнаженном виде пыталась сорвать встречу Петра Порошенко и Александра Лукашенко

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал активистке движения Femen Анжелине Диаш меру пресечения в виде личного обязательства со сдачей заграничного паспорта, за то, что она обнажила грудь во время встречи президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Киеве. Об этом в субботу сообщил ее адвокат Ярослав Яценко в Facebook.

"Анжелине избрана мера пресечения в виде личного обязательства, со сдачей загранпаспорта", - написал Яценко.

Активистка, комментируя журналистам решение суда, заявила о своем недовольстве. "Это несправедливо, я с этим не согласна, но я выполню то, что сказал суд", - пообещала Диаш.

Смотрите также

Пытавшейся сорвать встречу Порошенко и Лукашенко активистке Femen грозит до 5 лет тюрьмы

Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко

СМИ: в Париже активистка Femen прорвалась на сцену во время выступления Марин Ле Пен

"Апостроф": активистка Femen объявила о распаде движения

Личное обязательство заключается в необходимости подозреваемого в течение двух месяцев до заседания суда по делу являться к следователю, не выезжать из населенного пункта, где он проживает, сдать заграничный паспорт, а также в некоторых случаях носить электронный контрольный браслет.

Правоохранительные органы Украины инкриминируют активистке совершение преступления по статье о хулиганстве, а также, согласно сообщениям некоторых СМИ, подозревают в подделке журналистского удостоверения. Статья о хулиганстве предполагает санкцию до пяти лет тюрьмы.

21 июля в администрации президента Украины спустя несколько минут после начала церемонии подписания в присутствии Петра Порошенко и Александра Лукашенко межправительственных договоров полуобнаженная женщина стала выкрикивать: "Живи, Белоруссия". Эти же слова по-белорусски были написаны на ее груди. Охранники сразу же вывели ее из зала. Позднее выяснилось, что она состоит в движении Femen.

Femen - украинское незарегистрированное женское движение, которое действует с 2008 года, а свою известность оно получило из-за провокаций, которые характеризуются как "радикальный эксгибиционизм". Их акции в основном проходили в Киеве, но также имели место в Москве возле Храма Христа Спасителя и в Париже во время мессы в Соборе Парижской Богоматери. Одной из наиболее резонансных "акций" участниц Femen стало уничтожение поклонного креста в центре украинской столицы. Кроме того, они проводили ряд политически мотивированных акций, также выступали против проституции и за легализацию однополых браков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Лукашенко, Александр Григорьевич
Страны
Украина Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представители Конгресса США подтвердили голосование по санкциям против РФ 25 июля
2
Трамп принял участие в церемонии ввода в боевой состав ВМС США авианосца нового класса
3
Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов
4
Главные контракты и заявления МАКС-2017
5
В России разрабатывают военные конвертопланы
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
"Зенит" выиграл у "Рубина" в матче второго тура чемпионата России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама