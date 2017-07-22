Суд Киева отпустил активистку Femen под личное обязательство

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал активистке движения Femen Анжелине Диаш меру пресечения в виде личного обязательства со сдачей заграничного паспорта, за то, что она обнажила грудь во время встречи президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Киеве. Об этом в субботу сообщил ее адвокат Ярослав Яценко в Facebook.

"Анжелине избрана мера пресечения в виде личного обязательства, со сдачей загранпаспорта", - написал Яценко.

Активистка, комментируя журналистам решение суда, заявила о своем недовольстве. "Это несправедливо, я с этим не согласна, но я выполню то, что сказал суд", - пообещала Диаш.

Личное обязательство заключается в необходимости подозреваемого в течение двух месяцев до заседания суда по делу являться к следователю, не выезжать из населенного пункта, где он проживает, сдать заграничный паспорт, а также в некоторых случаях носить электронный контрольный браслет.

Правоохранительные органы Украины инкриминируют активистке совершение преступления по статье о хулиганстве, а также, согласно сообщениям некоторых СМИ, подозревают в подделке журналистского удостоверения. Статья о хулиганстве предполагает санкцию до пяти лет тюрьмы.

21 июля в администрации президента Украины спустя несколько минут после начала церемонии подписания в присутствии Петра Порошенко и Александра Лукашенко межправительственных договоров полуобнаженная женщина стала выкрикивать: "Живи, Белоруссия". Эти же слова по-белорусски были написаны на ее груди. Охранники сразу же вывели ее из зала. Позднее выяснилось, что она состоит в движении Femen.

Femen - украинское незарегистрированное женское движение, которое действует с 2008 года, а свою известность оно получило из-за провокаций, которые характеризуются как "радикальный эксгибиционизм". Их акции в основном проходили в Киеве, но также имели место в Москве возле Храма Христа Спасителя и в Париже во время мессы в Соборе Парижской Богоматери. Одной из наиболее резонансных "акций" участниц Femen стало уничтожение поклонного креста в центре украинской столицы. Кроме того, они проводили ряд политически мотивированных акций, также выступали против проституции и за легализацию однополых браков.