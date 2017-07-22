Летевший из Симферополя в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону

Итальянский шпажист Пиццо стал чемпионом мираСпорт 22 июля, 21:34
Синхронисты Мальцев и Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтовСпорт 22 июля, 21:07
В Нью-Джерси выставят на продажу дом, где жили обвиненные в шпионаже россиянеОбщество 22 июля, 21:01
Рекорд массовой тренировки по боксу в России внесен в Книгу ГиннессаСпорт 22 июля, 20:38
Тренер: Россия на чемпионате мира вернула себя в число мировых лидеров прыжков в водуСпорт 22 июля, 20:33
Семин: "Локомотив" будет искать замену Ари среди своих резервовСпорт 22 июля, 20:25
Украинская саблистка Олга Харлан завоевала золото на ЧМ по фехтованиюСпорт 22 июля, 20:21
Белорусская спортсменка Прокопенко стала чемпионкой Европы по современному пятиборьюСпорт 22 июля, 20:16
Прыгун в воду Бондарь доволен дебютом за сборную России на ЧМ после смены гражданстваСпорт 22 июля, 20:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 рейса Симферополь - Москва совершил вынужденную посадку в субботу в аэропорту Ростова-на-Дону, информации о пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе аэропорта.
"Рейс R3-772 совершил вынужденную посадку около 18:00 (совпадает с московским - прим. ТАСС). Все пассажиры временно покинули борт, позже он продолжит путь. 23 июля в 02:15 запланирован вылет в Москву", - сказали в службе.
Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, сейчас проверяется информация о задымлении в самолете.
В свою очередь, представитель Южной транспортной прокуратуры Агнесса Савченко рассказала ТАСС, что ситуация с вынужденной посадкой рейса находится на контроле ведомства. "Никто из пассажиров не обращался, что нарушены их права, они размещены в гостинице в Ростове-на-Дону", - сказала Савченко.