Летевший из Симферополя в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 рейса Симферополь - Москва совершил вынужденную посадку в субботу в аэропорту Ростова-на-Дону, информации о пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе аэропорта.

"Рейс R3-772 совершил вынужденную посадку около 18:00 (совпадает с московским - прим. ТАСС). Все пассажиры временно покинули борт, позже он продолжит путь. 23 июля в 02:15 запланирован вылет в Москву", - сказали в службе.

Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, сейчас проверяется информация о задымлении в самолете.

В свою очередь, представитель Южной транспортной прокуратуры Агнесса Савченко рассказала ТАСС, что ситуация с вынужденной посадкой рейса находится на контроле ведомства. "Никто из пассажиров не обращался, что нарушены их права, они размещены в гостинице в Ростове-на-Дону", - сказала Савченко.