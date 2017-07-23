В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли четыре ребенка

ТАСС, 23 июля. Четверо детей погибли и один взрослый пострадал в результате пожара, который произошел в ночь на воскресенье в доме в деревне Верхняя Кабанка Пластовского района Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"По оперативной информации, не подтвержденной на данный момент следственными органами, в результате данного происшествия погибли четверо детей и пострадал один взрослый", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГУ МЧС, сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило в воскресенье в 00:14 (22:14 мск субботы), первое пожарное подразделение было на месте через четыре минуты. Распространение огня было остановлено на общей площади 50 квадратных метров.

По предварительным данным ведомства, трое из погибших детей - дочери выжившего в пожаре взрослого, еще одна девочка - его племянница. "По словам соседей, семья, проживавшая в горевшем доме, считалась благополучной. Установлено, что семья была обучена правилам пожарной безопасности в феврале этого года", - отмечается в сообщении.