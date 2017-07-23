В Бурятии потушены все лесные пожары

УЛАН-УДЭ, 23 июля. /ТАСС/. Все природные пожары в Бурятии ликвидированы, на утро воскресения в регионе не зарегистрировано ни одного очага возгорания, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

"Все лесные пожары в Бурятии ликвидированы. За прошедшие сутки действующих лесных пожаров не зафиксировано", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем режим ЧС продолжает действовать в лесах Баунтовского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Окинского, Селенгинского, Тункинского и Хоринского районов.

Пожароопасный сезон в Бурятии начался в апреле. За прошедшее время произошло 569 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет около 260 тыс. га.