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На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС

Происшествия
23 июля, 10:58 UTC+3 ТАСС

Глава региона Дмитрий Кобылкин совместно с членами регионального оперативного штаба совершил облет территорий с наиболее сложной ситуацией

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© Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
© Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
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© Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
© Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

ТАСС, 23 июля. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за природных пожаров. Площадь возгорания - 900 га, сообщили в воскресенье в пресс-службе губернатора региона.

"На Ямале введен режим ЧС, соответствующее распоряжение подписано 23 июля. Только за последние сутки возникло 20 природных пожаров. По данным на утро 23 июля в автономном округе зарегистрированы 35 пожаров, 15 из них локализованы, один ликвидирован, площадь лесных пожаров превышает 900 га", - сказали там.

В воскресенье глава региона Дмитрий Кобылкин совместно с членами регионального оперативного штаба, специалистами Ямалспаса совершил облет территорий с наиболее сложной ситуацией. "Напряженная ситуация в Надымском, Шурышкарском и Красноселькупском районах. В настоящее время на ликвидации пожаров работают свыше 380 сотрудников специализированных служб и подразделений Ямала. Письма-запросы дополнительных сил и средств пожаротушения направлены в Свердловскую, Тюменскую области, Ханты- Мансийский автономный округ, руководителям профильных федеральных структур", - уточнили в пресс-службе.

"Температурный режим в округе - предельный, такая ситуация в ближайшее время сохранится. Сейчас мы привлекаем все возможные дополнительные ресурсы. Запросы о переброске на Ямал дополнительных специалистов пожаротушения уже направлены в соседние регионы, Екатеринбург положительный ответ оперативно дал. Понимаем, что у всех ситуация напряженная, также ждем весомой поддержки от Рослесхоза и Авиалесохраны", - прокомментировал ситуацию Кобылкин.

"Прямой угрозы населенным пунктам нет. На местах в поселках постоянное наблюдение за ситуацией осуществляют добровольные дружины. Причинами возгораний, по предварительным данным, в подавляющем большинстве случаев являются грозы и повышенный температурный режим, фиксируется и неосторожное обращение с огнем в лесном фонде - человеческий фактор", - добавили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, на всю предстоящую неделю на большей части автономного округа установится погода с высокой температурой воздуха (свыше +28 градусов) и грозами. Региональный и муниципальные штабы по предотвращению ЧС работают в круглосуточном режиме.

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