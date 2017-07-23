Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росгвардия задержала стрелявшего по прохожим из окна во Владивостоке

Происшествия
23 июля, 11:15 UTC+3 ТАСС

У стрелка был обнаружен травматический пистолет "Стример", предположительно переделанный для стрельбы боевыми патронами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 июля. Бойцы Росгвардии обезвредили жителя Владивостока, стрелявшего по прохожим из окон жилого дома и ранившего одного человека, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Неизвестный открыл стрельбу по прохожим из огнестрельного оружия с шестого этажа жилого дома во Владивостоке. Проходивший мимо в этот момент мужчина получил ранение", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сотрудники Росгвардии и полицейские оцепили прилегающую к дому территорию, установили квартиру, из которой велась стрельба. После этого бойцы спецназа произвели штурм и обезвредили стрелявшего.

"В результате обыска на балконе квартиры был обнаружен травматический пистолет "Стример", предположительно переделанный под боевой патрон. На данный момент проводится экспертиза оружия", - подчеркнул представитель Росгвардии.

Он отметил, что пострадавший прохожий госпитализирован.

"По данному факту сотрудниками ОМВД по Приморскому краю ведется расследование", - сказал сотрудник пресс-службы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова
2
Покинувшая пьедестал белорусская легкоатлетка понимала, что ее могут лишить медали
3
Рейс из Екатеринбурга в Анталью задерживается почти на восемь часов
4
Bild: МИД ФРГ считает, что скандал с турбинами Siemens в Крыму повредит отношениям с РФ
5
ВКС получат более сотни новых самолетов и вертолетов в 2018 году
6
Голландские ватерполистки подали протест на победу сборной России в матче ЧМ
7
ЕС предостерег США против одностороннего ужесточения санкций в отношении России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама