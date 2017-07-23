Росгвардия задержала стрелявшего по прохожим из окна во Владивостоке

ТАСС, 23 июля. Бойцы Росгвардии обезвредили жителя Владивостока, стрелявшего по прохожим из окон жилого дома и ранившего одного человека, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Неизвестный открыл стрельбу по прохожим из огнестрельного оружия с шестого этажа жилого дома во Владивостоке. Проходивший мимо в этот момент мужчина получил ранение", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сотрудники Росгвардии и полицейские оцепили прилегающую к дому территорию, установили квартиру, из которой велась стрельба. После этого бойцы спецназа произвели штурм и обезвредили стрелявшего.

"В результате обыска на балконе квартиры был обнаружен травматический пистолет "Стример", предположительно переделанный под боевой патрон. На данный момент проводится экспертиза оружия", - подчеркнул представитель Росгвардии.

Он отметил, что пострадавший прохожий госпитализирован.

"По данному факту сотрудниками ОМВД по Приморскому краю ведется расследование", - сказал сотрудник пресс-службы.