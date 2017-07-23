Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследование

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока, обвиняемых в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении находящихся в международном розыске Кравченко и Приймачока меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала она. Судебное заседание, на котором принято это решение, состоялось 20 июля.

Царева уточнила, что Кравченко и Приймачоку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления"), которая предусматривает наказание от 5 до 10 лет заключения. Пресс-секретарь также отметила, что не располагает информацией о деталях уголовного дела.

По данным СМИ, военный прокурор Кравченко и следователь Приймачок расследуют на Украине уголовное производство в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу. Кроме того, Кравченко является руководителем группы по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

В свою очередь, Следственный комитет России подтвердил, что по уголовному делу о назаконном уголовном преследовании командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко заочно выдана санкция на арест четверых украинских правоохранителей.

Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, "по ходатайству следствия суд заочно арестовал должностных лиц компетентных органов Украины, незаконно инициировавших уголовное преследование гражданина России".

"По данным следствия, в 2014 году бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина РФ адмирала Александра Витко по политическим мотивам, - отметила представитель СК. - В частности, Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью".

Дело о госизмене

В марте нынешнего года Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных, в частности, статьями УК Украины о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Оболонский районный суд Киева 29 июня удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно проведения заочного судебного разбирательства по делу о государственной измене Януковича, несмотря на то, что экс-президент высказывал готовность участвовать в процессе в порядке международной правовой помощи.

5 июля экс-президент заявил о решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Он считает, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". В дальнейшем Януковичу был предоставлен государственный адвокат для защиты его в суде. Следующее заседание по делу состоится 3 августа.