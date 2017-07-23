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СК проводит доследственную проверку по факту пожара в частном доме в Челябинской области

Происшествия
23 июля, 11:46 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что основная версия возникновения пожара - короткое замыкание

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ТАСС, 23 июля. СК РФ по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту пожара в частном доме в деревне Верхняя Кабанка Пластовского района, в результате которого погибли четверо детей, сообщает пресс-служба ведомства. От огня также пострадал мужчина, он госпитализирован с ожогами.

"В ночное время 23 июля 2017 года в одном из частных домов деревни Верхняя Кабанка Пластовского района произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания извлечены тела двоих детей шестилетнего возраста, 12-летней и двухлетней девочек, мужчина (отец троих девочек) госпитализирован в лечебное учреждение с сильными ожогами. При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка, которая взята на контроль руководителем следственного управления по Челябинской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что основная версия возникновения пожара - короткое замыкание.

Как сообщала пресс-служба регионального ГУ МЧС, распространение огня было остановлено на общей площади в 50 квадратных метров. Отмечается, что семья, которая проживала в доме, была благополучной, а в феврале этого года она была обучена правилам пожарной безопасности.

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