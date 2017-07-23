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Пучков потребовал взять на особый контроль ситуацию с пожарами на юге Якутии

Происшествия
23 июля, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июля. /ТАСС

Глава МЧС напомнил, что служба совместно с другими министерствами сформировала авиационную группировку для тушения пожаров

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Владимир Пучков

Владимир Пучков

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям потребовал взять на особый контроль ситуацию с пожарами на юге Якутии.

"На юге Якутии обстановка с пожарами должна быть под неусыпным контролем республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям и всех служб на местах", - сказал Пучков.

Он напомнил, что МЧС совместно с другими министерствами сформировало авиационную группировку для тушения пожаров. "Если осложняется ситуация, направляйте заявки, мы будем помогать", - сказал глава МЧС.

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