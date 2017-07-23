Прокуратура и СК проверяют данные о жестоком обращении с пациентами интерната под Брянском

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ТАСС, 23 июля. Прокуратура Брянской области и региональное управление СК проводят проверку после публикации в интернете видеоролика, в котором говорится о нарушении прав пациентов Трубчевского психоневрологического интерната, сообщили в воскресенье в областной прокуратуре.
"Прокуратура Брянской области начала проверку в связи с опубликованной в сети интернет видеозаписью о возможных нарушениях прав пациентов Трубчевского психоневрологического интерната", - говорится в сообщении. Ведомство проверит соблюдение прав пациентов, даст оценку действиям медперсонала, а также проверит достоверность событий в видеоролике.
В то же время в региональном управлении СК сообщили, что сотрудники ведомства уже прибыли в медучреждение для проведения проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ролик был размещен на видеохостинге YouTube, также его опубликовали некоторые местные СМИ. Автор видео утверждает, что в интернате жестоко обращаются с пациентами.