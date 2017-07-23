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В Великобритании арестован пассажир, попытавшийся открыть в полете люк авиалайнера

Происшествия
23 июля, 20:29 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 23, июля. /ТАСС

Инцидент произошел на борту самолета венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air, летевшей в Лондон из польского города Катовице

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ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Мужчина, пытавшийся открыть во время полета люк авиалайнера, задержан в лондонском аэропорту Лутон. Об этом сообщила в воскресенье телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу на борту самолета венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air, летевшей в Лутон из польского города Катовице. Как информировали пассажиры самого авиалайнера, за полчаса до посадки молодой мужчина в возрасте от 20 до 30 лет направился из передних рядов в сторону хвостовой части салона. Он сел рядом с женщиной, находившейся возле аварийного выхода, который расположен над крылом. Затем он набросился на нее и предпринял попытку открыть аварийный люк, однако трое находившихся рядом мужчин скрутили дебошира.

Полиция графства Бедфордшир сообщила, что полицейские были вызваны к прибывшему из Польши самолету в 23:00 субботы по местному времени (01:00 мск в воскресенье). Они арестовали виновника происшествия по подозрению в том, что он поставил под угрозу безопасность людей, находившихся на борту лайнера.

Сейчас ведется допрос арестованного, который после задержания был ненадолго доставлен в больницу для лечения незначительных травм. Он мог получить их во время борьбы на борту.

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