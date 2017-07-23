Жителя Кирова подозревают в нападении на медиков скорой помощи

ТАСС, 23 июля. /ТАСС/. Житель Кирова подозревается в нападении на медиков и водителя автомобиля скорой помощи, которые прибыли к нему по вызову. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, утром 23 июля нетрезвый житель Кирова вызвал на дом сотрудников скорой медицинской помощи, сообщив о травме ноги. "Приехавшие медики оказали ему первую помощь и предложили проехать в больницу. В процессе доставки его в медицинское учреждение, мужчина в машине "скорой" ударил двух медиков и водителя", - говорится в сообщении. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время подозреваемый задержан, добавили в СК.

Случаи нападения на медиков

В июне Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении уголовной и административной ответственности за воспрепятствование деятельности врачей. Его авторами выступили вице-спикер палаты Ирина Яровая и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Данные инициативы появились на фоне участившихся случаев нападения на врачей при оказании ими медицинской помощи пациентам. Авторы приводили данные Минздрава РФ о том, что с 2010 по 2016 годы на медработников было совершено около 1226 нападений при исполнении ими служебных обязанностей. При этом количество таких посягательств имеет тенденцию к увеличению, поскольку в 2016 году на медиков совершено столько же нападений, сколько за два предыдущих года.

В начале этого года широкий общественный резонанс вызвал инцидент на Камчатке, когда бригада медиков на машине скорой помощи потеряла 10 минут, так как водитель легковой машины не уступал ей дорогу. 21-летний мужчина, к которому ехали врачи, умер.

Несколько резонансных случаев произошло в Саратовской области. 11 февраля в Саратове на девушку-фельдшера, прибывшую на вызов, напали трое мужчин. 24 февраля в Энгельсе бригада скорой помощи прибыла для оказания помощи к женщине, но находящаяся в нетрезвом состоянии пациентка нанесла удар шариковой ручкой в затылок 38-летнему врачу.