СК возбудил дело о стихийной свалке у озера Глушица в Жуковском

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированной свалке в водоохранной зоне озера Глушица в Жуковском. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области Андрей Марков.
"По результатам проверки уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ - "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". В ходе осмотра озера Глушица следователи зафиксировали навалы бытового и строительного мусора на береговой линии", - сказал Марков.
Он отметил, что эти отходы относятся к четвертому классу опасности. Общая площадь стихийной свалки превысила 100 тысяч квадратных метров, что создало угрозу причинения вреда окружающей среде. "В результате отсутствия мер по рекультивации и очистке указанных земельных участков возникла реальная угроза распространения химических веществ на обширной территории через ливневые стоки, талые воды", - добавил представитель ГСУ СК.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту загрязнения окружающей среды из-за стихийных свалок в Московской области.