В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) погиб, выпав из окна 17-го этажа здания Министерства юстиции РФ в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН.
"Сегодня в результате падения с 17-го этажа здания Минюста России трагически погиб гражданский сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний", - отметили в ведомстве.
Трагедия произошла в понедельник рано утром. На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники скорой помощи и полиции. "Прибывшие на место врачи констатировали смерть. В настоящее время обстоятельства случившегося уточняются", - сообщили в пресс-службе ФСИН.
Для проверки обстоятельств случившегося выехал следователь СК, сказали ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.