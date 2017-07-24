В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) погиб, выпав из окна 17-го этажа здания Министерства юстиции РФ в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН.

"Сегодня в результате падения с 17-го этажа здания Минюста России трагически погиб гражданский сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний", - отметили в ведомстве.

Трагедия произошла в понедельник рано утром. На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники скорой помощи и полиции. "Прибывшие на место врачи констатировали смерть. В настоящее время обстоятельства случившегося уточняются", - сообщили в пресс-службе ФСИН.

Для проверки обстоятельств случившегося выехал следователь СК, сказали ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.