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В Дагестане задержали двух похитителей министра строительства республики

Происшествия
24 июля, 11:02 дата обновления: 24 июля, 11:13 UTC+3

Возбуждено уголовное дело о похищении человека, вымогательстве в особо крупном размере и незаконном обороте оружия

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана был похищен с целью выкупа, но в ходе спецоперации освобожден, двое похитителей задержаны. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете РФ.

Как сообщили в СК, чиновник был похищен вооруженными людьми 20 июля в Махачкале с целью получения крупного выкупа. "На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 млн рублей мужчины были задержаны, министр освобожден", - сообщили в СК.

Операцию по освобождению чиновника проводили сотрудники первой оперативно-разыскной части ГУ МВД России по СКФО, УФСБ по Республике Дагестан и сотрудники Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике.

В отношении задержанных - двух жителей Махачкалы - возбуждено уголовное дело о похищении человека, вымогательстве в особо крупном размере и незаконном обороте оружия. "Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК.

В ведомстве не назвали имени чиновника. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан с июля 2015 года возглавляет 58-летний Ибрагим Казибеков.

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