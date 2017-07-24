В Актобе задержали вооруженных бандитов, напавших на бизнесменов из РФ

АСТАНА, 24 июля. /ТАСС/. Трех вооруженных бандитов, пытавшихся ограбить бизнесменов из России, задержали в казахстанском городе Актобе (на западе республики). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ДВД Актюбинской области.

"В ночь на 22 июля в городе Актобе вооруженная банда из трех преступников совершила разбойное нападение на гражданку Казахстана и двух граждан России, занимающихся бизнесом, связанным с реализацией ювелирных изделий. Проникнув через окно второго этажа в квартиру и угрожая огнестрельным оружием, бандиты в масках требовали выдать сейф с деньгами и драгоценностями", - информировали в ДВД.

Действия нападавших пресекли полицейские, прибывшие на место происшествия. "В процессе задержания вооруженные преступники оказали яростное сопротивление и применили огнестрельное оружие против сотрудников полиции, но были обезоружены", - рассказали в пресс-службе.

Трое задержанных жителей города Актобе ранее неоднократно были судимы за грабежи, разбой и причинение тяжких телесный повреждений. "Они изобличены в совершении еще шести преступлений, ущерб по которым исчисляется десятками миллионов тенге", - говорится в сообщении.

По данным ДВД, нападавшие на бизнесменов арестованы, привлекаются к уголовной ответственности и предстанут перед судом.