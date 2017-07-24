Авиалесоохрана искусственно вызовет дожди для тушения пожаров в Якутии

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ЯКУТСК, 24 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Специалисты Авиалесоохраны искусственно вызовут дожди для тушения крупных лесных пожаров в Якутии. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель департамента по лесным отношениям республики Вячеслав Попов.
"Для усиления группировки при тушении крупных пожаров в Якутии мы попросили помощи от Рослесхоза, и сегодня к нам прибудут 14 специалистов Авиалесоохраны с 5 тоннами взрывчатого материала для проведения взрывных работ на сложных участках в Вилюйском районе. А также специалистами федерального ведомства (Авиалесоохраны - прим. ТАСС) планируется проведение работ по искусственному вызыванию осадков. Для этого будет использоваться самолет Ан-26, оснащенный специальным подвесным оборудованием "Веер" с кассетами, содержащими пиропатроны, и пультом управления запуском в салоне воздушного судна", - пояснил он.
Взрывы, в свою очередь, необходимы для того, чтобы расчистить пожарным путь в труднодоступные и отдаленные места. "На этих участках использование наземной техники для прокладки минной полосы невозможно, а ее прокладка с помощью ручных инструментов занимает много времени и сил. Поэтому сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана", которые имеют специальное разрешение, будут проводить взрывные работы", - сказал Попов.
Сейчас самая трудная пожароопасная ситуация сложилась в Вилюйском районе Якутии, где зафиксировано восемь возгораний на общей площади 17,7 тыс. гектаров, три из которых локализованы на общей площади 1,1 тыс. гектаров. Для стабилизации ситуации с лесными пожарами в этом районе были переброшены сотрудники экстренных служб из других районов.