Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиалесоохрана искусственно вызовет дожди для тушения пожаров в Якутии

Происшествия
24 июля, 12:02 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Наиболее сложная пожароопасная ситуация наблюдается в Вилюйском районе региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 24 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Специалисты Авиалесоохраны искусственно вызовут дожди для тушения крупных лесных пожаров в Якутии. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель департамента по лесным отношениям республики Вячеслав Попов.

Смотрите также

Не зажечь в праздники: как избежать лесного пожара

"Для усиления группировки при тушении крупных пожаров в Якутии мы попросили помощи от Рослесхоза, и сегодня к нам прибудут 14 специалистов Авиалесоохраны с 5 тоннами взрывчатого материала для проведения взрывных работ на сложных участках в Вилюйском районе. А также специалистами федерального ведомства (Авиалесоохраны - прим. ТАСС) планируется проведение работ по искусственному вызыванию осадков. Для этого будет использоваться самолет Ан-26, оснащенный специальным подвесным оборудованием "Веер" с кассетами, содержащими пиропатроны, и пультом управления запуском в салоне воздушного судна", - пояснил он.

Взрывы, в свою очередь, необходимы для того, чтобы расчистить пожарным путь в труднодоступные и отдаленные места. "На этих участках использование наземной техники для прокладки минной полосы невозможно, а ее прокладка с помощью ручных инструментов занимает много времени и сил. Поэтому сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана", которые имеют специальное разрешение, будут проводить взрывные работы", - сказал Попов.

Сейчас самая трудная пожароопасная ситуация сложилась в Вилюйском районе Якутии, где зафиксировано восемь возгораний на общей площади 17,7 тыс. гектаров, три из которых локализованы на общей площади 1,1 тыс. гектаров. Для стабилизации ситуации с лесными пожарами в этом районе были переброшены сотрудники экстренных служб из других районов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города
2
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
3
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
4
В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста
5
ЦБ повысил курсы доллара и евро на 72,47 и 80,85 копейки
6
В офисе "Алросы" в Москве идут обыски
7
В Госдуму внесли законопроект о нематериальной взятке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама