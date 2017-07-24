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В офисе "Алросы" в Москве идут обыски

Происшествия
24 июля, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, оперативно-следственные действия проходят в рамках возбужденного ранее дела

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Здание офиса "Алросы" в Москве

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственные действия и выемка документов проводятся в одном из подразделений алмазодобывающей компании "Алроса", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В московском офисе компании "Единая сбытовая организация "Алроса" проводятся оперативно-следственные действия", - сказал собеседник агентства. По его словам, ведется выемка необходимой документации. Источник уточнил, что обыски проводятся в рамках возбужденного ранее дела. О каком именно деле идет речь, собеседник ТАСС не уточнил.

Как сообщил агентству источник, близкий к компании, задержан сотрудник службы безопасности. Других подробностей он не привел.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает. Офис компании "Единая сбытовая организация "Алроса" в Москве находится на улице 1812 года, дом 14.

В начале апреля сообщалось о проведении сотрудниками ФСБ следственных действий в московском офисе алмазодобывающей компании "Алроса", которые были связаны со сделками с непрофильными активами в 2011-2013 годах.

"Алроса" - крупнейший производитель алмазов в мире. В 2016 году объем добычи "Алросы" составил 37,2 млн карат, продажи - 40,1 млн карат. Продажи необработанных алмазов в денежном выражении в прошлом году составили $4,375 млрд. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25% и улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении в настоящее время находится почти 34% акций.

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