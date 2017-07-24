Муж осужденной за самооборону Оксаны Ткаченко задержан на Алтае за нанесение травм дочери

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего мужа Оксаны Ткаченко, ранее осужденной в Алтайском крае за превышение самообороны при защите себя и сына от бывшего супруга. Как сообщили ТАСС в СК РФ, Владимир Ткаченко подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери.
По данным следствия, 15 августа 2015 года он на личном автомобиле вывез свою 23-летнюю дочь и причинил ей тяжкий вред здоровью. В результате молодая женщина потеряла сознание. Ранее это уголовное дело расследовалось в полиции. Сейчас подозреваемый задержан на 48 часов, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
По данным СМИ, супруг Ткаченко - бывший сотрудник ДПС - систематически избивал женщину. После очередного конфликта в 2014 году она подала на развод, однако угрозы со стороны бывшего мужа продолжились, и женщина купила травматический пистолет для самообороны. Когда Ткаченко заехала за детскими вещами в дом бывшего супруга, он ударил ее сына, после чего женщина выстрелила в обидчика. В СМИ отмечается, что против супруга осужденной было возбуждено уголовное дело, но, спустя год, его закрыли, обвиняемой стала Оксана Ткаченко, а потерпевший отсудил у нее 400 тысяч рублей компенсации.
Суд признал ее виновной в покушении на убийство и ложном доносе и приговорил к 6 годам лишения свободы.
В конце июня женщина обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Он поручил проверить законность решений по делу о покушении на убийство в отношении 33-летней жительницы Барнаула, защищавшей себя и своего сына от бывшего супруга, изъяв материалы из следственного управления СК России по Алтайскому краю в центральный аппарат СК.
Как сообщили в СК, там намерены "провести полное и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего".