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В центре Праги совершено нападение на оружейный магазин

Происшествия
24 июля, 14:48 UTC+3 ПРАГА. 24 июля. ПРАГА. 24, июля. /ТАСС

Ранения получили нападавший и продавец, оба доставлены в больницы, один из них находится в реанимации

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ПРАГА. 24 июля. /ТАСС/. Нападение на магазин оружия и боеприпасов совершено в понедельник на Оплеталовой улице в центре Праги. Об этом журналистам сообщила представитель чешской столицы Яна Поштова.

"Ранения получили два человека - нападавший и продавец, - отметила она. - Один из них получил пулевое ранение, второй - ножевое. Оба доставлены в больницы".

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У одного из пострадавших, по ее словам, состояние критическое. Врачи скорой помощи вернули его к жизни после кратковременной остановки сердца. Он находится в отделении реанимации.

Полиция воздерживается от комментариев до завершения следственных работ на месте инцидента, произошедшего незадолго до полудня в понедельник (13:00 мск).

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