В центре Праги совершено нападение на оружейный магазин

Участники конкурса "Мы строим мост": Саманта Джаявираге — режиссер и почти русский человекОбщество 24 июля, 15:55
Приложение для сохранения Черного моря заработало в РоссииСоциальная ответственность 24 июля, 15:37
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской средыЭкономика и бизнес 24 июля, 15:37
Все допинг-пробы футболистов с Кубка конфедераций дали отрицательный результатСпорт 24 июля, 15:35
"Трансконтейнер" увеличил объем перевезенных грузов из Китая в Екатеринбург на 55%Транспорт 24 июля, 15:23
СФ предложит Путину изучить возможность ограничений в отношениях с ПольшейПолитика 24 июля, 15:22
Индекс SCFI на ключевых направлениях перевозок продолжает снижатьсяТранспорт 24 июля, 14:55
WP: местные органы власти в США продолжают пользоваться софтом "Касперского"Экономика и бизнес 24 июля, 14:51
В проекте "Символ" компании ДОНСТРОЙ продано 51% жилой и 77% коммерческой недвижимостиНовости партнеров 24 июля, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПРАГА. 24 июля. /ТАСС/. Нападение на магазин оружия и боеприпасов совершено в понедельник на Оплеталовой улице в центре Праги. Об этом журналистам сообщила представитель чешской столицы Яна Поштова.
"Ранения получили два человека - нападавший и продавец, - отметила она. - Один из них получил пулевое ранение, второй - ножевое. Оба доставлены в больницы".
У одного из пострадавших, по ее словам, состояние критическое. Врачи скорой помощи вернули его к жизни после кратковременной остановки сердца. Он находится в отделении реанимации.
Полиция воздерживается от комментариев до завершения следственных работ на месте инцидента, произошедшего незадолго до полудня в понедельник (13:00 мск).