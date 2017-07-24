В центре Праги совершено нападение на оружейный магазин

ПРАГА. 24 июля. /ТАСС/. Нападение на магазин оружия и боеприпасов совершено в понедельник на Оплеталовой улице в центре Праги. Об этом журналистам сообщила представитель чешской столицы Яна Поштова.

"Ранения получили два человека - нападавший и продавец, - отметила она. - Один из них получил пулевое ранение, второй - ножевое. Оба доставлены в больницы".

У одного из пострадавших, по ее словам, состояние критическое. Врачи скорой помощи вернули его к жизни после кратковременной остановки сердца. Он находится в отделении реанимации.

Полиция воздерживается от комментариев до завершения следственных работ на месте инцидента, произошедшего незадолго до полудня в понедельник (13:00 мск).