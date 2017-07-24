Слушания по делу Буковского перенесены на февраль 2018 года

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Королевский суд города Кембридж в очередной раз перенес слушания по делу бывшего советского диссидента и писателя Владимира Буковского, который обвиняется в изготовлении и хранении детской порнографии, из-за плохого состояния здоровья обвиняемого. Об этом корр. ТАСС сообщила в понедельник представитель суда.

"Слушания перенесены на 12 февраля 2018 года. При этом суд 1 февраля проведет предварительные слушания, чтобы определить степень готовности к процессу. Если здоровье обвиняемого вновь не позволит ему присутствовать на слушаниях, то суд вновь может рассмотреть вопрос об очередном их переносе", - сказала собеседник агентства.

Королевская прокурорская служба Великобритания предъявила Буковскому в апреле 2015 года обвинение в изготовлении и хранении детской порнографии. По данным следствия, предполагаемые правонарушения произошли до 28 октября 2014 года. Как заявил прокурор Уильям Картер, во время допросов Буковский рассказал полиции, что в конце 1990-х годов он заинтересовался темами контроля и цензуры в интернете и решил посмотреть, что доступно в сети. Представитель стороны обвинения также отметил, что возраст некоторых детей на фото составлял 6-7 лет.

Сам Буковский неоднократно отвергал эти обвинения и в августе 2015 года он обратился в Высокий суд Лондона, обвинив британскую прокуратуру в клевете. Но уже в июле прошлого года Высокий суд Лондона отверг эти обвинения, но при этом постановил, что Буковский не причастен к вмененным ему правонарушениям. После этого истец подал апелляцию на непризнание клеветы. Это дело рассматривается в Апелляционном суде.

Кембриджский суд возобновил в декабре 2016 года рассмотрение дела Буковского, однако обвиняемый был госпитализирован с пневмонией. После этого из-за неудовлетворительного состояния здоровья обвиняемого слушания неоднократно переносились.

Кто такой Буковский

Владимир Буковский в 60-70-е годы прошлого столетия был известным деятелем диссидентского движения в СССР и в 1972 году был приговорен за "антисоветскую агитацию" к двум годам тюрьмы и пяти годам ссылки. В 1976 году в аэропорту Цюриха нейтральной Швейцарии власти СССР обменяли писателя на находившегося в заключении в Чили лидера Коммунистической партии этой страны Луиса Корвалана. С тех пор экс-диссидент постоянно проживает в английском городе Кембридж.