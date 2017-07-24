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СМИ: двое в масках Трампа грабили банкоматы в Италии

Происшествия
24 июля, 17:19 UTC+3 ТАСС

Братья Иван и Витторио Лафоре разрушали банкоматы при помощи устройств, каждое из которых содержало до 250 граммов взрывчатки

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ТАСС, 24 июля. Двое преступников в масках президента США Дональда Трампа совершили серию ограблений банкоматов в северной итальянской области Пьемонт. Об этом сообщила в понедельник газета La Repubblica. Полиция задержала двух подозреваемых в этих преступлениях.

За решеткой оказались братья Лафоре, 26-летний Витторио и 30-летний Иван. По версии следствия, они являются потомственными грабителями. Их отец отбывает пожизненное заключение в тюрьме на острове Эльба за убийство, совершенное в ходе ограбления.

Как полагает полиция, братья Лафоре совершили ограбления автоматов для выдачи наличных в десятках отделений банков по всему Пьемонту. Чтобы добраться до денег, грабители разрушали банкоматы при помощи устройств, каждое из которых содержало до 250 граммов взрывчатки. По мнению экспертов, заряды такой мощности могли привести к частичному обрушению многоквартирных домов, где находились отделения банков.

Лица грабители прятали за масками Трампа. Об этом свидетельствует кадр из записи камеры наблюдения с одного из мест преступлений, который публикует газета.

Грабители передвигались между городами на мощных автомобилях, которые они угоняли. Чтобы запутать следы, они перекрашивали машины. Они переняли эту тактику у главного персонажа фильма "Шакал" (The Jackal, 1993), которого играл Брюс Уиллис. Однако полиции все равно удалось выйти на след подозреваемых.

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