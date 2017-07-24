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ФСБ завершила обыски в московском офисе компании "Алроса"

Происшествия
24 июля, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Организация продолжила работу в штатном режиме

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ завершили обыски в одном из офисов алмазодобывающей компании "Алроса", сообщили ТАСС сотрудники компании. "Насколько нам известно, обыски завершились", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выемки документов сотрудниками ФСБ прошли незаметно, однако представители некоторых отделов не смогли выйти из офиса на обед.

Ранее в компании подтвердили, что в московском офисе компании "Единая сбытовая организация "Алроса" проводятся следственные действия, при этом организация работала в штатном режиме. В пресс-службе компании отметили, что компания оперативно предоставляет запрашиваемую информацию.

Источник ТАСС ранее сообщал, что обыски проводятся в рамках возбужденного ранее дела. О каком именно деле идет речь, собеседник ТАСС не уточнил.

Офис компании "Единая сбытовая организация "Алроса" в Москве находится на улице 1812 года, дом 14. В начале апреля сообщалось о проведении сотрудниками ФСБ следственных действий в московском офисе "Алроса", которые были связаны со сделками с непрофильными активами в 2011-2013 гг. "Алроса" - крупнейший производитель алмазов в мире. В 2016 г. объем добычи "Алросы" составил 37,2 млн карат, продажи - 40,1 млн карат, продажи необработанных алмазов в денежном выражении в прошедшем году составили $4,375 млрд.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02 %), Республика Саха (Якутия) - 25 % и улусы (районы) Якутии - 8 %. В свободном обращении находятся почти 34 % акций.

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