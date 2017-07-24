За шесть лет СК возместил ущерб по делам о коррупции на 64 млрд руб.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России за шесть лет работы помог возместить ущерб от коррупции на 64 млрд рублей. Об этом в интервью "Российской газете" к Дню работника следственных органов РФ, который отмечается 25 июля, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"За период с 2011 (когда СК России начал работать в качестве самостоятельного органа) по 2016 год по уголовным делам о коррупционных преступлениях государству возмещено свыше 24 млрд рублей, и, кроме того, на сумму более 40 млрд рублей наложен арест на имущество обвиняемых", - сообщил Бастрыкин.

Глава СК предложил создать "единые федеральные и региональные информационные базы данных о недвижимом имуществе, счетах и вкладах, открытых в кредитных организациях".

"С учетом того, что вопросы совершенствования работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений лежат на стыке интересов различных государственных структур, в числе которых Счетная палата РФ, Банк России, Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба, то решать их следует совместными усилиями. Это касается в первую очередь создания единых федеральных и региональных информационных баз данных о недвижимом имуществе, счетах и вкладах, открытых в кредитных организациях", - отметил Бастрыкин.

По его словам, за шесть лет СК передал в суд уголовные дела о коррупции в отношении почти четырех тысяч лиц с особым правовым статусом. "В их числе 1256 глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 1315 депутатов органов местного самоуправления, 459 следователей и руководителей следственных органов, 369 адвокатов, 94 прокурора, 73 депутата законодательных органов субъектов РФ, 26 судей", - рассказал Бастрыкин.

Раскрытие преступлений

Глава СК также сказал, что ведомству за шесть лет удалось раскрыть свыше 43 тысяч "глухарей" - преступлений прошлых лет, остававшихся нераскрытыми.

По его словам, в СК "целенаправленно продолжается работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Только в 2016 году благодаря новейшим методикам следствия и налаженному взаимодействию с оперативными службами МВД и ФСБ России раскрыто 6576 преступлений, уголовные дела по которым были приостановлены в прошлые годы". В их числе 501 убийство, 239 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 311 изнасилований и насильственных действий сексуального характера. "В Архангельской, Московской, Омской, Нижегородской, Ульяновской областях, в Алтайском, Красноярском, Хабаровском краях и в ряде других регионов нами изобличены лица, совершившие убийства более 10 лет назад", - добавил Бастрыкин.

"При расследовании таких преступлений мы активно используем уникальные экспертные технологии, в числе которых ДНК-скрининг проверяемых лиц, проводим информационно-аналитические исследования электронных баз данных автотранспорта и операторов сотовой связи, - отметил глава СК. - Вместе с тем еще раз подчеркну, что раскрытие таких сложных преступлений - это всегда результат совместной работы с нашими коллегами из ФСБ и МВД России".

Дела о невыплате зарплат

По словам Бастрыкина, в первом квартале года в РФ возбуждены почти 500 уголовных дел о невыплате зарплат. "Только в первом квартале в отношении руководителей предприятий - злостных неплательщиков заработной платы - возбуждено 471 уголовное дело", - сообщил глава СК. В целом это соответствует уровню 2016 года, когда за весь год были возбуждены 1708 уголовных дел о невыплатах зарплат (почти в 2 раза больше, чем в 2015 году). В прошлом году было завершено расследование 1134 таких дел (вдвое больше, чем за 2015 год).

"Самое главное, принятыми мерами нам удалось увеличить сумму возмещенного ущерба - с 1,5 до почти 3 млрд рублей. Помимо этого по ходатайству следователей наложен арест на имущество на сумму свыше 1,6 млрд рублей, что в шесть раз больше, чем в 2015 году", - сообщил глава СК.

По его словам, в текущем году такая работа активно продолжена во взаимодействии с органами прокуратуры и территориальными подразделениями Федеральной службы по труду и занятости.

Контроль за миграционными потоками

Александр Бастрыкин также сказал, что считает необходимым ужесточить контроль за миграционными потоками в РФ.

"Учитывая, что вербовщики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) целенаправленно используют среду мигрантов для радикализации не сумевших адаптироваться в России граждан ближнего зарубежья, стремятся создать так называемые спящие ячейки, которые можно мобилизовать на теракты, думаю, что необходимо принять комплексные меры, в том числе законодательного характера, для ужесточения контроля миграционных потоков", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном на сайте издания.

Кроме того, считает Бастрыкин назрел вопрос о кодифицировании миграционного законодательства, где требуется указать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, четко определив порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля. "Здесь же необходимо закрепить порядок взаимодействия всех правоохранительных органов по пресечению незаконной миграции, что позволит осуществлять более результативный миграционный контроль", - отметил председатель СК.

Он считает, что для противодействия экстремистским проявлениям, в том числе в интернете, "представляется целесообразным предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов, а также блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют данную информацию".

"При этом если обладатели такой информации не считают ее экстремистской, то у них есть возможность обжаловать соответствующие действия уполномоченных госорганов в суд. Считаю, что такой способ даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в сети интернет", - пояснил Бастрыкин.