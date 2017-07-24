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СМИ: в Сан-Паулу арестовали одну из лидеров влиятельной ОПГ

Происшествия
24 июля, 21:37 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 24, июля. /ТАСС

По версии следствия, Талитта Бузаиф Марторану известна среди сообщников под прозвищем "первая леди криминала"

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 июля. /ТАСС/. Полиция Сан-Паулу арестовала в понедельник в ходе спецоперации местную предпринимательницу Талитту Бузаиф Марторану. Как сообщил информационный интернет-портал UOL, в правоохранительных органах убеждены, что эта 27-летняя женщина является одним из лидеров влиятельной преступной группировки "Первое командование столицы" (ПКС).

По версии следствия, Марторану известна среди сообщников под прозвищем "первая леди криминала". Ее поиски начались в конце июня после того, как полиции стало известно об участии подозреваемой во внутреннем "судебном процессе", организованном ПКС. Марторану и еще несколько человек из состава группировки создали некое подобие трибунала, который "приговаривал" к смертной казни провинившихся участников ОПГ. В момент проведения одного из таких "судебных заседаний" полиция попыталась взять "первую леди" с поличным, однако той удалось скрыться.

В понедельник представители правоохранительных органов задержали Марторану в ресторане быстрого питания, расположенном в одном из супермаркетов Сан-Паулу.

"Первое командование столицы" считается одной из самых влиятельных ОПГ Бразилии. По версии правоохранительных органов, именно ее участники стали главными действующими лицами череды тюремных бунтов, которые прокатились по территории крупнейшей южноамериканской страны в начале 2017 года.

Одно из самых масштабных в истории республики восстаний в исправительном учреждении произошло 1 января в городе Манаус (штат Амазонас). В ходе беспорядков, начавшихся из-за противостояния ПКС с бандой "Семья севера" из Манауса, погибли более 50 человек.

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