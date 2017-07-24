Почта России выявила вероятного подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники почтовой безопасности Почты России после проведенного внутреннего расследования установили личность работника Ростовского магистрального сортировочного центра, подозреваемого в хищении почтовых отправлений. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Почты России.
"Гражданин, работавший на предприятии сортировщиком, забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом. Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей. Задержанный сотрудниками полиции сортировщик подтвердил свою причастность к противоправным действиям", - сообщили в пресс-службе компании.
По словам собеседника агентства в Ростовскую область по указанию генерального директора Почты России Николая Подгузова были направлены сотрудники службы безопасности аппарата управления предприятия из Москвы.
"Правонарушитель будет уволен, а все материалы по факту хищений вместе с заявлением о совершенном преступлении и персональными данными подозреваемого переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела <...> Мы благодарим блогера за сигнал и неравнодушное отношение к вопросам безопасности доставки почтовых отправлений", - цитирует Подгузова пресс-служба.
Партию вскрытых посылок нашел в субботу в Ростове-на-Дону местный рыбак в камышах рядом с яхт-клубом "Аврал". Видеозапись с места он опубликовал на видеохостинге YouTube. "Почта России" сообщила тогда, что по каждому из обнаруженных отправлений проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсации, а провинившихся сотрудников уволят. О проведении своей проверки сообщила и полиция.
Сообщение о второй партии вскрытых посылок появилось в понедельник днем в одном из сообществ в социальных сетях Ростова-на-Дону. По словам автора публикации, вскрытая корреспонденция была обнаружена между Ростовом-на-Дону и Батайском возле пляжа Голубые озера на побережье реки Чмутовая. Эту информацию также проверяют сотрудники полиции Ростовской области.