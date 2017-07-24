Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почта России выявила вероятного подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области

Происшествия
24 июля, 22:47 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 24, июля. /ТАСС

В пресс-службе компании сообщили, что мужчина, работавший на предприятии сортировщиком, забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники почтовой безопасности Почты России после проведенного внутреннего расследования установили личность работника Ростовского магистрального сортировочного центра, подозреваемого в хищении почтовых отправлений. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Почты России.

"Гражданин, работавший на предприятии сортировщиком, забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом. Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей. Задержанный сотрудниками полиции сортировщик подтвердил свою причастность к противоправным действиям", - сообщили в пресс-службе компании.

По словам собеседника агентства в Ростовскую область по указанию генерального директора Почты России Николая Подгузова были направлены сотрудники службы безопасности аппарата управления предприятия из Москвы.

"Правонарушитель будет уволен, а все материалы по факту хищений вместе с заявлением о совершенном преступлении и персональными данными подозреваемого переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела <...> Мы благодарим блогера за сигнал и неравнодушное отношение к вопросам безопасности доставки почтовых отправлений", - цитирует Подгузова пресс-служба.

Почта в камышах

Партию вскрытых посылок нашел в субботу в Ростове-на-Дону местный рыбак в камышах рядом с яхт-клубом "Аврал". Видеозапись с места он опубликовал на видеохостинге YouTube. "Почта России" сообщила тогда, что по каждому из обнаруженных отправлений проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсации, а провинившихся сотрудников уволят. О проведении своей проверки сообщила и полиция.

Сообщение о второй партии вскрытых посылок появилось в понедельник днем в одном из сообществ в социальных сетях Ростова-на-Дону. По словам автора публикации, вскрытая корреспонденция была обнаружена между Ростовом-на-Дону и Батайском возле пляжа Голубые озера на побережье реки Чмутовая. Эту информацию также проверяют сотрудники полиции Ростовской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почта России выявила вероятного подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области
2
Новак: ситуация с Siemens не отразится на российских компаниях
3
В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди
4
Без перемен: лидеры "нормандской четверки" обсудили реализацию минских соглашений
5
В центре Днепра произошла перестрелка, два человека погибли
6
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
7
Никита Михалков: у меня нет никаких политических амбиций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама