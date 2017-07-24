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В центре Днепра произошла перестрелка, два человека погибли

Происшествия
24 июля, 22:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, июля. /ТАСС

По данным полиции, неизвестные подъехали на машине и из автоматического оружия расстреляли пять человек, которые находились на летней площадке в кафе

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КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате перестрелки в центре города Днепр (бывший Днепропетровск). Об этом в понедельник сообщила заместитель начальника отдела коммуникации главного управления национальной полиции Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

"Полицейские выяснили что около 19:50 неизвестные подъехали на машине и из автоматического оружия нанесли огнестрельные ранения пятерым людям, которые там находились на летней площадке в кафе. На месте погиб один человек, пятеро были доставлены в больницу, - сказала она в эфире телеканала "112. Украина". - На данный момент нам стало известно, что сейчас в больнице один из пострадавших погиб".

Кузнецова добавила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также в городе введен план-перехват.

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