В Москве полицейские задержали адвоката, который попытался завладеть их табельным оружием

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали адвоката Московской коллегии адвокатов, который угрожал им пистолетом и требовал отдать ему их табельное оружие. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение о том, что на Гурьевском проезде слышны звуки выстрелов. Наряд полиции в составе двух человек прибыл на место происшествия, где их автомобиль попытался остановить адвокат Московской коллегии адвокатов. После того, как машина остановилась, адвокат направил пистолет на одного из полицейских и потребовал отдать ему табельное оружие, после чего нажал на курок своего пистолета четыре раза", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в виду того, что в обойме закончились патроны выстрелы произведены не были.

По словам источника, после этого подозреваемый попытался скрыться, но был задержан. В настоящее время по данному факту проводится проверка.