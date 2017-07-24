В Москве полицейские задержали адвоката, который попытался завладеть их табельным оружием

Трамп поддерживает сохранение санкционного режима против Ирана, РФ и КНДРМеждународная панорама 25 июля, 1:16
ЦСКА в Афинах начинает выступление в футбольной Лиге чемпионовСпорт 25 июля, 0:09
Шестеркин, Капризов и Григоренко вошли в состав олимпийской сборной РФ на турнир в СочиСпорт 24 июля, 23:10
Спустя 30 лет: Россия впервые с 1989 года проведет мужской ЧМ по боксуСпорт 24 июля, 22:55
Задел перед мировым первенством: пятиборцы РФ завоевали два золота на чемпионате ЕвропыСпорт 24 июля, 22:47
ФАС считает выполнимой отмену роуминга внутри сети в РФ в течение 14 днейЭкономика и бизнес 24 июля, 22:43
Колобков: в Сочи есть все необходимое для проведения ЧМ по боксуСпорт 24 июля, 22:33
Анна Кузнецова поблагодарила Кадырова за содействие в возвращении россиянки из ТурцииОбщество 24 июля, 22:20
Карпин сообщил, что не имеет конкретных предложений по тренерской работе в футболеСпорт 24 июля, 22:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали адвоката Московской коллегии адвокатов, который угрожал им пистолетом и требовал отдать ему их табельное оружие. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В полицию поступило сообщение о том, что на Гурьевском проезде слышны звуки выстрелов. Наряд полиции в составе двух человек прибыл на место происшествия, где их автомобиль попытался остановить адвокат Московской коллегии адвокатов. После того, как машина остановилась, адвокат направил пистолет на одного из полицейских и потребовал отдать ему табельное оружие, после чего нажал на курок своего пистолета четыре раза", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в виду того, что в обойме закончились патроны выстрелы произведены не были.
По словам источника, после этого подозреваемый попытался скрыться, но был задержан. В настоящее время по данному факту проводится проверка.