СМИ: СК РФ расследует более 150 дел по событиям на Украине

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ расследует более 150 уголовных дел по преступлениям, совершенным в отношении мирного населения Донбасса. Как сообщила в интервью "Комсомольской правде" официальный представитель СК Светлана Петренко, фигурантами этих дел стали 108 человек, при чем половина из них - должностные лица Вооруженных сил Украины.

"В нашем Управлении по расследованию преступлений с применением запрещенных средств и методов ведения войны более 150 дел по драматическим событиям на юго-востоке Украины. В рамках расследования этих дел 108 человек, в том числе 54 должностных лица Вооруженных сил Украины, привлекаются нами к уголовной ответственности", - сказала Петренко.

Она пояснила, что для установления виновных сначала следственным либо оперативным путем устанавливается личность украинского военнослужащего, потом, после его заочного ареста и объявления в международный розыск, направляются необходимые документы в Интерпол для организации его розыска. "Оттуда направляются запросы в страну, где могут находиться разыскиваемые. Но в ответ украинские силовики, как правило, заявляют в Интерпол, что этих граждан в России преследуют "по политическим мотивам". И Интерпол снимает их с розыска", - сказала представитель СК.

По ее словам, жители Донбасса постоянно заявляют в СК о бесчинствах украинских военных. "Есть примеры, когда местное население, вынужденное покинуть место жительства, передавало нам вещественные доказательства, и части боеприпасов, и образцы почвы и другие предметы", - сказала она.

По данным ОБСЕ, сотрудниками специальной мониторинговой миссии зафиксировано более четырех тысяч обстрелов Донбасса украинскими силовиками. Петренко сообщила, что "по сведения международных правозащитных организаций, в результате боевых действий на юго-востоке Украины погибло более 9,5 тыс. человек, более 22 тыс. получили ранения". "В рамках расследования получены сведения о 116 погибших детях. Нашими следователями было допрошено более 136 тыс. человек в качестве свидетелей и потерпевших", - сказала представитель СК.

Петренко сообщила, что жители Донбасса самостоятельно могут подавать частные жалобы в Европейский суд только как граждане Украины. "Насколько мне известно, в Европейский суд по правам человека потерпевшими жителями Донбасса уже направлено 3069 заявлений, из них более половины были приняты к производству, но когда они будут по существу рассматриваться, пока не ясно", - сказала она.