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Полиция знала мужчину, ранившего бензопилой пять человек в Швейцарии

Происшествия
25 июля, 3:48 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 25, июля. /ТАСС

В последние несколько месяцев у злоумышленника неоднократно проверяли документы по сигналу бдительных граждан

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ЖЕНЕВА, 25 июля. /ТАСС/. Швейцарские правоохранительные органы хорошо знали преступника, ранившего в городе Шаффхаузен пятерых человек. У него неоднократно в последние месяцы проверяли документы по сигналу бдительных граждан, сообщила в понедельник вечером полиция соседнего кантона Цюрих.

"Мы осуществляли контроль личности, но у нас не было причины его преследовать, поскольку он, как казалось, не представляет опасности ни для себя самого, ни для других", - заявили в правоохранительных органах.

Как напоминает газета Le Temps, у стражей порядка было "несколько контактов" такого рода после обращений граждан, отмечавших его странное поведение. В частности, одна из жительниц городка Феертален (кантон Цюрих) сообщила газете 20 Minuten, что дважды сигнализировала о необычном поведении этого человека, разъезжавшего на белом Volkswagen, салон которого был заполнен матрасами и мусором.

В понедельник утром этот 51-летний мужчина в Шаффхаузене нанес ранения бензопилой пятерым людям, в том числе двум сотрудникам компании медицинского страхования CSS.

Как заявил прокурор, ведущий расследование, Петер Штихер, это нападение "связано со страхованием". Официальный представитель CSS Кристина Ветштайн подтвердила, что Франц В. "находился в списке клиентов и в этом качестве был известен бюро фирмы в Шаффхаузене". Однако точные мотивы действий злоумышленника пока не ясны, хотя версию теракта полиция исключает.

Вооружен, опасен и пока не пойман

Все пострадавшие находятся в больнице, их жизням ничто не угрожает. Задержать преступника до сих пор не удалось, несмотря на масштабную операцию по его поимке как в Шаффхаузене, так и в соседних кантонах Тургау и Цюрих с участием около 100 полицейских. К поискам подключены германские стражи порядка.

"Мы не знаем, где находится подозреваемый. Он может быть в лесу, у своих знакомых или даже в Германии", - заявили журналистам в полиции швейцарского города.

Сотрудники правоохранительных органов установили в понедельник личность преступника и опубликовали фотографию, предупредив общественность о том, что этот человек опасен. При нем по-прежнему остается бензопила, а также, возможно, другое оружие. Как установлено, Франц В. ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за нарушение закона о хранении оружия: в 2014 году в Берне и в 2016-м - в Люцерне.

На фотографии изображен неопрятно одетый сутулый мужчина с рассеянным взглядом. По свидетельству полиции, он "несколько недель назад" покинул последнее из мест постоянного проживания в кантоне Граубюнден и с тех пор бродяжничал в разных кантонах, ночуя в лесу.

Газета Blick приводит мнение домовладельца из Люцерна, у которого Франц В. снимал жилье в 2014-2016 годах. По его словам, после того, как арендатор попал в автоаварию, его поведение "становилось все более странным".

Когда он в спешке съехал с квартиры, то оставил практически все свои вещи, включая мебель и религиозные книги. В последнее время Франц В. снимал номер в гостинице в городке Лаакс (кантон Граубюнден) и якобы там поделился с одним из сотрудников отеля своими планами уехать в горы, чтобы "удалиться от мира".

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