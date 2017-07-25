На Волоколамском шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. На Волоколамском шоссе в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека.

"Около дома 26 по Волоколамскому шоссе в сторону области произошло столкновение трех автомашин", - сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Там уточнили, что в результате ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы.

В то же время, по данным ГУ МЧС по Москве, речь идет о столкновении пяти автомобилей. Уточняется, что одна из машин загорелась. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, скорой помощи и МЧС. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Движение в районе ДТП затруднено, спасатели просят выбирать пути объезда. Сотрудники полиции работают над нормализацией движения.