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На Волоколамском шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями

Происшествия
25 июля, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

В результате аварии пострадали четыре человека, они госпитализированы

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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. На Волоколамском шоссе в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека.

"Около дома 26 по Волоколамскому шоссе в сторону области произошло столкновение трех автомашин", - сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Там уточнили, что в результате ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы. 

В то же время, по данным ГУ МЧС по Москве, речь идет о столкновении пяти автомобилей. Уточняется, что одна из машин загорелась. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, скорой помощи и МЧС. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Движение в районе ДТП затруднено, спасатели просят выбирать пути объезда. Сотрудники полиции работают над нормализацией движения.

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