Неизвестные устроили ДТП на востоке Москвы и украли из автомобиля $350 тысяч

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестных, устроивших автоаварию и укравших из автомобиля $350 тыс. на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Около строения 11 по улице Главная Аллея неизвестные на автомобиле серебристого цвета, совершив ДТП с принадлежащей заявителю автомашиной Hyundai Sonata, проникли в салон и нанесли потерпевшему несколько ударов неустановленным предметом. После этого злоумышленники похитили сотовый телефон и пакет с деньгами в сумме $350 тыс. и скрылись на своем автомобиле", - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 20,6 млн рублей.

Потерпевший госпитализирован с ушибом головы. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.