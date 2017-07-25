Неизвестные устроили ДТП на востоке Москвы и украли из автомобиля $350 тысяч

МВД возбудило дело о занижении стоимости имущества "Мостовика" при продаже с торговПроисшествия 25 июля, 8:38
Более 100 спортсменов примут участие в летнем Гран-при по прыжкам с трамплина под ПермьюСпорт 25 июля, 8:12
Дворкович: тарифы на электроэнергию в Бурятии могут снизиться примерно на четвертьЭкономика и бизнес 25 июля, 7:19
Российско-сирийский КПП начал работу в зоне деэскалации "Восточная Гута"Международная панорама 25 июля, 6:21
Sky Sport: итальянский "Лацио" претендует на футболиста "Рубина" АзмунаСпорт 25 июля, 6:05
На Кубе состоялся концерт, посвященный предстоящему Всемирному фестивалю молодежиОбщество 25 июля, 5:42
СМИ: суд в США наложил запрет на депортацию более 1,4 тысячи граждан ИракаМеждународная панорама 25 июля, 5:26
AP: Роуз подпишет однолетний контракт с клубом НБА "Кливленд"Спорт 25 июля, 5:18
CNN: Тиллерсон может покинуть пост госсекретаря СШАМеждународная панорама 25 июля, 4:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестных, устроивших автоаварию и укравших из автомобиля $350 тыс. на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"Около строения 11 по улице Главная Аллея неизвестные на автомобиле серебристого цвета, совершив ДТП с принадлежащей заявителю автомашиной Hyundai Sonata, проникли в салон и нанесли потерпевшему несколько ударов неустановленным предметом. После этого злоумышленники похитили сотовый телефон и пакет с деньгами в сумме $350 тыс. и скрылись на своем автомобиле", - сказал собеседник агентства.
Материальный ущерб составил около 20,6 млн рублей.
Потерпевший госпитализирован с ушибом головы. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.