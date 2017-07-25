МВД возбудило дело о занижении стоимости имущества "Мостовика" при продаже с торгов

ОМСК, 25 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Управление МВД России по Омску после прокурорской проверки возбудило уголовное дело о занижении стоимости имущества НПО "Мостовик" при его продаже с торгов на 137 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

В апреле 2014 года основной владелец крупнейшей российской строительной компании и бывший гендиректор Олег Шишов объявил об инициации компанией процедуры самобанкротства после возникновения трудностей с обслуживанием кредитов. Тогда сумма долга "Мостовика" перед Газпромбанком, Альфа-банком и Сбербанком превышала 37,1 млрд рублей. Компания была признана банкротом 2 июня 2015 года.

"В ходе прокурорской проверки установлены факты занижения стоимости имущества ООО "НПО "Мостовик". В результате компании и ее кредиторам был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 137 млн рублей. По требованию прокуратуры города Омска Следственным управлением МВД России по Омску по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере", - уточнила Булихова.

По словам собеседницы агентства, строительная техника, продаваемая с торгов, дробилась в лотах на составные части и уходила по заниженной стоимости.

"Техника целиком стоит гораздо больше, чем ее части по отдельности. Имущество при рыночной стоимости более 182 млн рублей было продано всего за 45,4 млн рублей, - сказала представитель прокуратуры. - Конкурсный управляющий "Мостовика" Михаил Котов утверждает, что техника была разобрана. Следствие проверит эту информацию, но мы считаем, что даже в этом случае объединение частей разобранной техники в один лот значительно увеличило бы цену".

До 2014 года НПО "Мостовик" было крупнейшей российской строительной компанией, возводившей крупные транспортные, гидротехнические и другие объекты в разных регионах страны и за рубежом. В 2013 году численность его персонала достигала 27 тыс. человек. На счету компании - вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, большая хоккейная арена на 12 тыс. мест, санно-бобслейная трасса, вокзалы Олимпийский парк и Адлер в Сочи, Бутовская линия метро в Москве и десятки других, не имеющих аналогов сооружений.