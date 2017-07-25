В Латвии задержан гражданин России за запуск беспилотника у здания минобороны

РИГА, 25 июля. /ТАСС/. Гражданин России задержан в Риге за запуск беспилотного летательного аппарата у здания министерства обороны Латвии. Об этом во вторник сообщают Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"Военная полиция 19 июля этого года после 22:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) задержала гражданина России за запуск над министерством обороны беспилотного летательного аппарата. Оператор беспилотного летательного аппарата передан государственной полиции", - указывают НВС.

В посольстве России в Латвии получить информацию об этом инциденте ТАСС пока не удалось.

В начале этого месяца правительство Латвии одобрило поправки к правилам, которые запрещают беспилотникам передвигаться около здания минобороны страны на расстоянии меньше 50 м.

Кроме того, согласно принятым ранее поправкам к закону об авиации, беспилотные летательные аппараты не могут приближаться ближе чем на 500 м к объектам военной инфраструктуры, если этот полет не согласован с НВС.

Командир НВС или уполномоченное им лицо могут принимать решения о принудительной посадке или уничтожении беспилотников, если они пролетят над военными объектами или будут находиться в запрещенной зоне.