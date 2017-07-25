Нарушенное тайфуном автомобильное сообщение с селом Кроуновка в Приморье восстановлено

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили автомобильное движение с селом Кроуновка в Уссурийске, нарушенное из-за тайфуна, сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморья.
"Планировалось, что работы завершаться к концу дня, но дорожники раньше намеченного срока восстановили проезд", - говорится в сообщении.
За прошедшую ночь на всех реках Уссурийска зафиксирован спад уровня воды. В ближайшее время начнется работа по дезинфекции и дератизации территорий, подвергшихся затоплению. Сейчас эти объекты обследуют специалисты Роспотребнадзора.
Также предстоит откачать воду и очистить 19 колодцев на сельских территориях. В городе и селах работает специальная комиссия, которая оценивает ущерб, причиненный наводнением.
Сильные ливни, сопровождающиеся грозами и шквалистым ветром, шли в Приморье несколько дней. Наиболее интенсивными они были в ночь на 21 июля, когда в ряде районов выпало до месячной нормы осадков, что в ряде районов привело к подтоплениям подворий и дорог. Из-за паводка в Уссурийском городском округе и в Яковлевском районе введены режимы ЧС. По данным администрации округа, на утро 24 июля было подтоплено 120 подворий и 1260 га сельхозугодий.